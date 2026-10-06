Поиск

США улучшили прогноз падения мирового производства ЖУВ в 2026 г. на 420 тыс. б/с

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2026 году упадет на 5,2 млн б/с (предыдущий прогноз - 5,62 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом, оценка улучшена на 420 тыс. б/с.

При этом в свежем отчете была чуть повышена оценка производства в 2025 году - со 106,24 до 106,29 млн б/с. А на 2026 год она увеличилась со 100,62 до 101,09 млн б/с.

Однако прогноз роста производства ЖУВ на 2027 год снизился сразу на 0,8 млн б/с - как за счет пересмотра показателей 2026, так и 2027 годов. Если в предыдущем отчете аналитики предполагали рост на 9,26 млн б/с, то в свежем ожидается рост лишь на 8,46 млн б/с - до 109,55 млн б/с.

В EIA полагают, что несмотря на участившиеся атаки на Ближнем Востоке, экспорт нефти из региона в сентябре увеличился - "запертые" объемы поставок составили 4,8 млн б/с против 5,8 млн б/с в августе по сравнению с пиковым значением в 10,9 млн б/с в мае.

Так, по расчетам ведомства, в сентябре у Кувейта наблюдалось сокращение добычи на 930 тыс. б/с по сравнению с 630 тыс. б/с в августе (относительно февраля, когда добывалось 2,56 млн б/с), ОАЭ уже три месяца - с июля - не испытывают ограничений по сравнению с добычей в 3,6 млн б/с в феврале, Ирану пришлось снизить добычу в сентябре на 1,2 млн б/с по сравнению с 900 тыс. б/с в августе и 200 тыс. б/с в июле (в феврале страна добывала 3,39 млн б/с нефти), Ирак снизил производство в сентябре на 760 тыс. б/с, при этом августовская оценка серьезно пересмотрена - с 1,16 млн б/с до 780 тыс. б/с (в феврале Ирак добывал 4,4 млн б/с).

Ограничения Катара в сентябре составили, как и в августе, 100 тыс. б/с (предыдущая оценка августа - 200 тыс. б/с), у Бахрейна - 80 тыс. б/с в сентябре и августе (предыдущая оценка августа - 130 тыс. б/с, в феврале страна добывала 193 тыс. б/с).

Наибольший рост производства в сентябре наблюдается у Саудовской Аравии, которая с июля вынуждена отражать нападения йеменских хуситов как на свои энергообъекты, так и на проходящие по Баб-эль-Мандебскому проливу танкеры. В сентябре "запертые объемы" добычи королевства составили лишь 1,7 млн б/с по сравнению с 3,27 млн б/с в августе (предыдущая оценка августа - 3,55 млн б/с). В феврале страна производила 10,5 млн б/с.

На четвертый квартал Минэнерго оценивает "запертые" объемы в 4,47 млн б/с, на I кв. 2027 года - 2,68 млн б/с.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ухудшили прогноз падения мирового нефтяного спроса в 2026 г. до 1,97 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $96,3

ЦБ РФ выдал Сберу, ВТБ и другим игрокам лицензии для допуска к крипторынку

Китайские автопроизводители ждут роста российского авторынка в 2027 году в пределах 5%

Кабмин поддержал проект об обязательных испытаниях новых импортных ветпрепаратов в РФ

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

 В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

 В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12134 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов