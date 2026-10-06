США улучшили прогноз падения мирового производства ЖУВ в 2026 г. на 420 тыс. б/с

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2026 году упадет на 5,2 млн б/с (предыдущий прогноз - 5,62 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом, оценка улучшена на 420 тыс. б/с.

При этом в свежем отчете была чуть повышена оценка производства в 2025 году - со 106,24 до 106,29 млн б/с. А на 2026 год она увеличилась со 100,62 до 101,09 млн б/с.

Однако прогноз роста производства ЖУВ на 2027 год снизился сразу на 0,8 млн б/с - как за счет пересмотра показателей 2026, так и 2027 годов. Если в предыдущем отчете аналитики предполагали рост на 9,26 млн б/с, то в свежем ожидается рост лишь на 8,46 млн б/с - до 109,55 млн б/с.

В EIA полагают, что несмотря на участившиеся атаки на Ближнем Востоке, экспорт нефти из региона в сентябре увеличился - "запертые" объемы поставок составили 4,8 млн б/с против 5,8 млн б/с в августе по сравнению с пиковым значением в 10,9 млн б/с в мае.

Так, по расчетам ведомства, в сентябре у Кувейта наблюдалось сокращение добычи на 930 тыс. б/с по сравнению с 630 тыс. б/с в августе (относительно февраля, когда добывалось 2,56 млн б/с), ОАЭ уже три месяца - с июля - не испытывают ограничений по сравнению с добычей в 3,6 млн б/с в феврале, Ирану пришлось снизить добычу в сентябре на 1,2 млн б/с по сравнению с 900 тыс. б/с в августе и 200 тыс. б/с в июле (в феврале страна добывала 3,39 млн б/с нефти), Ирак снизил производство в сентябре на 760 тыс. б/с, при этом августовская оценка серьезно пересмотрена - с 1,16 млн б/с до 780 тыс. б/с (в феврале Ирак добывал 4,4 млн б/с).

Ограничения Катара в сентябре составили, как и в августе, 100 тыс. б/с (предыдущая оценка августа - 200 тыс. б/с), у Бахрейна - 80 тыс. б/с в сентябре и августе (предыдущая оценка августа - 130 тыс. б/с, в феврале страна добывала 193 тыс. б/с).

Наибольший рост производства в сентябре наблюдается у Саудовской Аравии, которая с июля вынуждена отражать нападения йеменских хуситов как на свои энергообъекты, так и на проходящие по Баб-эль-Мандебскому проливу танкеры. В сентябре "запертые объемы" добычи королевства составили лишь 1,7 млн б/с по сравнению с 3,27 млн б/с в августе (предыдущая оценка августа - 3,55 млн б/с). В феврале страна производила 10,5 млн б/с.

На четвертый квартал Минэнерго оценивает "запертые" объемы в 4,47 млн б/с, на I кв. 2027 года - 2,68 млн б/с.