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США повысили оценку розничных цен на ДТ в 2027 году на 2%, на бензин - на 6%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Товарные запасы средних дистиллятов в США останутся ниже среднего пятилетнего уровня 2021-2025 годов на всем прогнозируемом промежутке (до конца 2027 года), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

При этом крэк-спреды по дизельному топливу (разница между ценами на нефть и нефтепродукт - ИФ) останутся повышенными, а розничные цены - свыше $4 за галлон на всем протяжении 2027 года.

Так, средняя оценка розничных цен дизтоплива в 2026 году повышена на 2,4% - до $5,19 за галлон, а на 2027 год ожидания повышены на 2% - до $4,49 за галлон.

В октябре, полагают аналитики управления, розничные цены на бензин останутся на уровне сентября, а затем начнут медленно снижаться вместе с ценами на нефть. По прогнозу EIA, крэк-спред по бензинам будет снижаться, но будет выше среднего сезонного уровня с начала 2027 года из-за низких товарных запасов, но это не сразу отразится на розничных ценах, поскольку в них включены налоги и норма прибыльности по реализации.

EIA повысило прогноз средней розничной цены бензина в 2026 году на 2% - до $3,91 за галлон, а на 2027 год ожидания повышены на 6,3% - до $3,56 за галлон.

США бензин дизтопливо
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