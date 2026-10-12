Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Масштабные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта позволяют удерживать темпы роста мировой экономики на уровне около 3%, заявила на сессии "Small AI, real jobs" директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Они приносят существенные выгоды многим азиатским странам - поставщикам оборудования, например, Таиланду, сказала она.

По ее словам, бум инвестиций в сфере ИИ стал "шоком спроса и инвестиционным шоком", способным ускорить рост экономик развитых стран Азии на 0,5-1 процентного пункта, а развивающихся экономик региона - на 0,2-0,8 п.п.

"Именно этот переход на более высокие обороты позволяет мировой экономике расти темпами около 3%, несмотря на сдерживающее влияние шока из-за перебоев в поставках энергоносителей", - сказала Георгиева.