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Глава МЧС поблагодарил председателя кабмина КНДР за помощь в освобождении Курской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков на встрече с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном поблагодарил за помощь в освобождении Курской области от украинских вооруженных формирований.

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за помощь, которую корейские солдаты и офицеры оказали Российской Федерации при освобождении части территории Курской области", - сказал он.

Российский министр возложил цветы к монументу "Освобождение" и мемориалу Музея героев зарубежной военной операции в Пхеньяне, ознакомился с экспозицией, посвященной мужеству военнослужащих КНДР, принимавших участие в освобождении и разминировании Курской области.

В книге почетных гостей музея он оставил запись. "От МЧС России и себя лично - низкий поклон и вечная память героям Корейской Народной Армии! Благодарим за мужество и братскую помощь. Пусть дружба России и КНДР крепнет, а мир и безопасность будут залогом благополучия наших народов", - написал Куренков.

Музей расположен в столичном районе Хвасон на улице Сэбёль ("Новая звезда"), названной в честь воинов, отдавших жизни в боях за освобождение Курской области. Строительство комплекса началось в октябре 2025 года, а церемония открытия музея состоялась 26 апреля 2026 года. В ней приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Александр Куренков КНДР МЧС России
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