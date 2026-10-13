Поиск

Brent подешевела до $105,51 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник в связи с надеждами на смягчение глобального дефицита дизельного топлива благодаря поставкам российского дизеля.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что РФ незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн - в течение ноября и 1 млн тонн сразу после". Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании уже ведут переговоры с потенциальными покупателями их дизельного топлива.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $105,51 за баррель, что на $1,14 (1,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,93 (1,84%), до $106,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,09 (1,16%), до $92,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,89 (2,06%), до $93,74 за баррель.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сигналов разрастания конфликта на Ближнем Востоке в связи с серьезными атаками на Саудовскую Аравию. Опасения по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива и судоходных маршрутов в регионе продолжают поддерживать цены на нефть.

Удар хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу привел к гибели 12 человек, 309 получили ранения, сообщило саудовское управление гражданской авиации.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

 Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Brent подешевела до $105,51 за баррель

Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

 Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

МВФ символически повысил прогноз роста мировой экономики

Новак отметил, что из-за Ормуза рынок недополучает 6-7 млн б/с

Сбербанк подал иск о признании банкротом ПАО "Евротранс"

Новак сообщил о переговорах компаний РФ и потенциальных покупателей дизтоплива

 Новак сообщил о переговорах компаний РФ и потенциальных покупателей дизтоплива

Объем торгов на Мосбирже в выходные 10-11 октября обновил рекорд

 Объем торгов на Мосбирже в выходные 10-11 октября обновил рекорд

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

 В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

 В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12269 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3887 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов