Brent подешевела до $105,51 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник в связи с надеждами на смягчение глобального дефицита дизельного топлива благодаря поставкам российского дизеля.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что РФ незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн - в течение ноября и 1 млн тонн сразу после". Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании уже ведут переговоры с потенциальными покупателями их дизельного топлива.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $105,51 за баррель, что на $1,14 (1,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,93 (1,84%), до $106,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,09 (1,16%), до $92,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,89 (2,06%), до $93,74 за баррель.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сигналов разрастания конфликта на Ближнем Востоке в связи с серьезными атаками на Саудовскую Аравию. Опасения по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива и судоходных маршрутов в регионе продолжают поддерживать цены на нефть.

Удар хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу привел к гибели 12 человек, 309 получили ранения, сообщило саудовское управление гражданской авиации.