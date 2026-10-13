Brent подешевела до $104,87 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось во вторник, участники рынка ожидают смягчения глобального дефицита дизельного топлива благодаря российским поставкам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тысяч тонн - в течение ноября и 1 млн тонн сразу после". Трамп добавил, что впоследствии Россия за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами OFAC Минфина США по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что российские компании уже ведут переговоры с потенциальными покупателями их дизельного топлива.

К 14:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,78 (1,67%) до $104,87 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,74 (1,86%), до $92 за баррель.

Опасения по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива и судоходных маршрутов в регионе ограничивают снижение нефтяного рынка.

Отсутствие прогресса в деэскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке поддерживает высокую премию за риск в ценах на нефть, отмечает аналитик PVM Oil Associate Тамаш Варга. По его словам, участившиеся атаки на коммерческие танкеры и напряженность между хуситами и Саудовской Аравией не позволят экспорту с Ближнего Востока вернуться к сентябрьским максимумам.