Рынки акций Европы закрылись преимущественно в минусе во вторник

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов во вторник, развернувшись в минус на фоне улучшения динамики нефтяных котировок и новой волны опасений в техсекторе.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,1% - до 635,01 пункта.

Британский FTSE 100, германский DAX и французский CAC 40 также потеряли по 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,4%. Итальянский FTSE MIB почти не изменился.

Как стало известно во вторник, инфляция в Германии в сентябре ускорилась до максимума с конца 2023 года. Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в прошлом месяце выросли на 3,3% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления (Destatis). В августе подъем цен составил 2,9%.

Лидером падения в составе Stoxx 600 стала полупроводниковая ASM International (-6,3%). Другие европейские представители отрасли также заметно потеряли в рыночной стоимости, в том числе STMicroelectronics - 3,9%, ASM International - 1,8%, ASML - 4,2%, Infineon Technologies - 2,1%, BE Semiconductor - 1,8%. Давление на их котировки оказали сообщения о прогрессе в разработках китайского производителя чипов памяти ChangXin Memory Technologies.

Наибольший рост среди компонентов общеевропейского индекса показал производитель ароматизаторов Givaudan (+9,4%). Швейцарская компания представила сильную отчетность за третий квартал. Ее выручка в июле-сентябре увеличилась на 11,3% в годовом сравнении, сопоставимые продажи - на 8,6%.

Существенно повысились котировки Verisure PLC (+8,4%), Sulzer (+8%), Teleperformance SE (+5,4%), Pernod Ricard S.A. (+4,9%), Entain PLC (+4,7%) и WPP PLC (+4,2%).

Французский рекламный гигант Publicis увеличил капитализацию на 2,2%, отчитавшись об органическом росте выручки на 5% в третьем квартале при ожидавшихся аналитиками 4,8%. Компания также подтвердила годовой прогноз.

Заметно подорожали некоторые банки, включая NatWest, Sparebanken Norge (+2,1% у обоих), Commerzbank (+1,3%), Credit Agricole, Societe Generale и UniCredit (+1% у всех трех). Бумаги Banco Santander подешевели на 0,7%, Barclays - на 0,4%, Deutsche Bank - на 1,5%.

Акции BP Plc подскочили на 3,7%. Нефтяная компания опубликовала предварительные результаты за минувший квартал, а также сообщила о заметном сокращении чистого долга.

Германский автоконцерн BMW AG увеличил рыночную стоимость на 2,6%, хотя в третьем квартале продал 551,07 тыс. автомобилей, что на 6,3% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Бумаги Nokia подешевели на 3,1%. Финский производитель телекоммуникационного оборудования ранее объявил о продаже подразделения Enterprise Campus Edge, специализирующегося на решениях для беспроводных сетей, германской инвесткомпании Aurelius.

Рыночная стоимость LVMH сократилась на 0,1% после разочаровывающей отчетности. Органический рост продаж компании в третьем квартале не оправдал ожиданий рынка. Другие производители товаров класса люкс также понесли потери, в том числе Hermes (-2%), Kering (-1,5%) и Moncler (-0,6%). Hermes пострадала от ухудшения рекомендаций аналитиков и брокеров.

Британский оборонный подрядчик Melrose Industries нарастил капитализацию на 3,5% после заключения мирового соглашения на $125 млн ее подразделением GKN Aerospace с властями Калифорнии по итогам майского инцидента на его местном предприятии, повлекшего эвакуацию десятков тысяч жителей из-за угрозы взрыва и утечки химикатов.

Акции London Stock Exchange Group Plc (LSEG) упали на 4,7%, после того как оператор Лондонской фондовой биржи (LSE) подтвердил информацию об обсуждении покупки американского поставщика финансовых данных Octus примерно за $3,5 млрд.