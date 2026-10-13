В Китае продажи автомобилей в январе-сентябре сократились на 6,1%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Китае оптовые продажи автомобилей в январе-сентябре уменьшились на 6,1% в годовом исчислении и составили 19,96 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей CAAM.

В том числе на экспорт было поставлено 7,167 млн машин, что на 70,6% больше прошлогоднего показателя.

В сентябре было продано 2,588 млн автомобилей (-9,5%), поставки на экспорт составили 919 тыс. (+64,2%).

Продажи транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в прошлом месяце выросли на 13,6% г/г и достигли 1,823 млн. Таким образом, доля NEV в общем объеме продаж достигла рекордных 61,6%.

В 2025 году продажи машин в Китае выросли на 9,4% и достигли рекордной отметки в 34,4 млн.