Поиск

В Китае продажи автомобилей в январе-сентябре сократились на 6,1%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Китае оптовые продажи автомобилей в январе-сентябре уменьшились на 6,1% в годовом исчислении и составили 19,96 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей CAAM.

В том числе на экспорт было поставлено 7,167 млн машин, что на 70,6% больше прошлогоднего показателя.

В сентябре было продано 2,588 млн автомобилей (-9,5%), поставки на экспорт составили 919 тыс. (+64,2%).

Продажи транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в прошлом месяце выросли на 13,6% г/г и достигли 1,823 млн. Таким образом, доля NEV в общем объеме продаж достигла рекордных 61,6%.

В 2025 году продажи машин в Китае выросли на 9,4% и достигли рекордной отметки в 34,4 млн.

Китай CAAM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил, что дизельная сделка поддержит платежный баланс РФ

Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб.

 Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб.

Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

 Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

Оборот маркетплейса "М.Видео" за 9 месяцев вырос в 3 раза до 22,8 млрд рублей

 Оборот маркетплейса "М.Видео" за 9 месяцев вырос в 3 раза до 22,8 млрд рублей

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

 Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Brent подешевела до $105,51 за баррель

Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

 Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

МВФ символически повысил прогноз роста мировой экономики

Новак отметил, что из-за Ормуза рынок недополучает 6-7 млн б/с

Сбербанк подал иск о признании банкротом ПАО "Евротранс"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12277 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3889 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов