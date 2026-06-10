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Продажи автомобилей в Китае в мае снизились на 2,1% г/г

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Оптовые продажи автомобилей в Китае в мае сократились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,629 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

При этом реализация машин на новых источниках энергии (NEV) выросла на 14,4% - до 1,496 млн.

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Китай в минувшем месяце экспортировал рекордные 930 тыс. машин, что на 68,7% выше показателя годом ранее. Зарубежные поставки NEV составили 446 тыс., увеличившись в 2,2 раза (на 110%).

Продажи автомобилей в целом в январе-мае составили 12,207 млн (снижение на 4,3% в годовом сравнении), производство - 12,235 млн автомобилей (сокращение на 4,6%). В том числе было реализовано 5,802 млн NEV (рост на 3,5%), выпущено - 5,841 млн (увеличение на 2,5%).

Экспорт за пять месяцев составил 4,509 млн машин, что на 63% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

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