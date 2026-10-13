Brent остается в минусе и торгуется у $105,9 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки улучшили динамику вечером во вторник после выхода отчета ОПЕК и роста обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке.

К 18:06 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $105,85 за баррель, что на $0,80 (0,75%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Ноябрьские фьючерсы на WTI перешли к росту на бирже NYMEX и подорожали на $0,17 (0,18%), до $93,91 за баррель.

Атаки на международный аэропорт Эр-Рияда и танкеры вблизи Ормузского пролива привели к усилению опасений в отношении безопасности инфраструктуры и транспортных маршрутов в районе Персидского залива, пишет Trading Economics.

Аналитики ОПЕК повысили прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году на 190 тыс. баррелей в сутки - до 2,55 млн б/с, отметив необходимость восполнения запасов, истощенных из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они также шестой месяц подряд понизили прогноз на текущий год и теперь ожидают увеличения спроса всего лишь на 0,18 млн б/с вместо 0,38 млн б/с.