Поиск

Brent остается в минусе и торгуется у $105,9 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки улучшили динамику вечером во вторник после выхода отчета ОПЕК и роста обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке.

К 18:06 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $105,85 за баррель, что на $0,80 (0,75%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Ноябрьские фьючерсы на WTI перешли к росту на бирже NYMEX и подорожали на $0,17 (0,18%), до $93,91 за баррель.

Атаки на международный аэропорт Эр-Рияда и танкеры вблизи Ормузского пролива привели к усилению опасений в отношении безопасности инфраструктуры и транспортных маршрутов в районе Персидского залива, пишет Trading Economics.

Аналитики ОПЕК повысили прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году на 190 тыс. баррелей в сутки - до 2,55 млн б/с, отметив необходимость восполнения запасов, истощенных из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они также шестой месяц подряд понизили прогноз на текущий год и теперь ожидают увеличения спроса всего лишь на 0,18 млн б/с вместо 0,38 млн б/с.

Brent WTI ОПЕК Эр-Рияд Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России 23 октября уточнит влияние выбытия мощностей на прогноз 2026-2027

ЦБ может сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры

"Ситидрайв" восстановил регистрацию новых пользователей, прерванную из-за сбоя

 "Ситидрайв" восстановил регистрацию новых пользователей, прерванную из-за сбоя

Силуанов заявил, что дизельная сделка поддержит платежный баланс РФ

Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб.

 Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб.

Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

 Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

Оборот маркетплейса "М.Видео" за 9 месяцев вырос в 3 раза до 22,8 млрд рублей

 Оборот маркетплейса "М.Видео" за 9 месяцев вырос в 3 раза до 22,8 млрд рублей

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

 Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Brent подешевела до $105,51 за баррель

Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

 Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12281 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3890 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов