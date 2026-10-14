Brent подорожала до $106,39 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Атаки Ирана на суда в Ормузском проливе и удары хуситов по Саудовской Аравии поддерживают опасения экспертов по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива и транспортных маршрутов в регионе.

К 14:45 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,66%) до $106,39 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,71 (1,82%), до $95,85 за баррель.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило накануне вечером, что контейнеровоз и танкер в проливе попали под обстрел.

Иранские чиновники сообщили Reuters, что Тегеран около десяти дней назад начал применять новую тактику атак на суда, нарушающие, по его мнению, введенные им ограничения. Чиновники отказались раскрывать подробности новой тактики, однако один из них сообщил, что с ее использованием число нападений на суда увеличилось. Новая тактика предусматривает изменение как характера, так и частоты атак, а одна из ее целей - повлиять на исход выборов в США.

"Цель - сорвать усилия США и их союзников по снижению мировых цен на нефть", - сказал агентству один из источников.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане. Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что хуситы поразили объекты Saudi Aramco на востоке и в столице Саудовской Аравии, а также нанесли удары по Международному аэропорту имени короля Халида.

"Атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив, и обмен ударами между Саудовской Аравией и хуситами поддерживают цены, поскольку участники рынка по-прежнему опасаются сокращения экспорта нефти из региона", - отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.