В ЦБ заявили, что вклад индексации тарифов ЖКХ в инфляцию можно будет оценить по итогам октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию в России можно будет оценить на основе полных данных за октябрь, недельные показатели не показывают всю картину, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Мы дождёмся полных данных за октябрь и на основании этого оценим (вклад индексации тарифов в инфляцию - ИФ)", - сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

Он пояснил, что в недельных цифрах выборка товаров и услуг не совпадает с общей месячной корзиной.

"Говорить о том, какие вклады по октябрю в части ЖКХ, можно будет только после того, как будут опубликованы цифры по приросту тарифов ЖКХ по полному кругу наблюдений", - отметил зампред ЦБ.

Он добавил, что оценка вклада повышения тарифов ЖКХ в инфляцию в 0,7 процентного пункта (п.п.) была сделана исходя из планового уровня повышения тарифов с 1 октября. "Для того чтобы понять, какой был фактический вклад, нам надо дождаться фактических данных за весь октябрь, на недельных цифрах это сделать невозможно", - подчеркнул зампред ЦБ.

Минэкономразвития РФ ранее оценило вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию на уровне 0,75 п.п. "За неделю с 29 сентября по 5 октября 2026 года инфляция составила 0,96% (индексация ЖКУ с 1 октября). За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе изменились на 0,21%", - отметило ведомство ранее.

С учетом опубликованных Росстатом полных данных за сентябрь получилось, что за первые пять дней октября на фоне индексации тарифов ЖКХ потребительские цены выросли на 0,90%. Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 5 октября ускорилась до 7,13% с 6,35% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,22%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития).