Вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию оценен в 0,75 п.п.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября ускорилась до 0,96% на фоне индексации тарифов услуг ЖКХ, с исключением этих тарифов недельная инфляция оценивается в 0,21%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 29 сентября по 5 октября 2026 года инфляция составила 0,96% (индексация ЖКУ с 1 октября). За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе изменились на 0,21%", - отмечается в обзоре.

Таким образом, министерство оценило вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию на уровне 0,75 п.п.

Годовую инфляцию министерство оценило на 5 октября на уровне 7,17%.

"На продовольственные товары цены изменились на 0,17%, в том числе продолжилось удешевление плодоовощной продукции (на 0,57%), на остальные продукты питания динамика цен на уровне прошлой недели (0,24%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,13%. В секторе наблюдаемых услуг цены изменились на 5,14%, в основном за счет индексации услуг ЖКХ", - говорится также в обзоре.