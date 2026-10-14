В России рост экономической активности в III квартале замедлился ко II кварталу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России экономическая активность в III квартале продолжала расти умеренными темпами, но несколько замедлилась по сравнению с ростом в II квартале, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Макроэкономическая статистика за июль-август указывает на умеренный рост экономической активности по сравнению с II кварталом (с поправкой на сезонные факторы). Как и прежде, рост отличается высокой неоднородностью между отраслями экономики, особенно в обработке. Обращают на себя внимание продолжение роста в угледобыче и группе инвестиционных отраслей и снижение производства потребительских товаров наряду со снижением в розничной торговле. При этом сегмент общепита и платных услуг продолжает расти, что может отражать изменения в структуре потребления населения", - отмечается в обзоре.

По оценке аналитиков ЦБ, "по итогам III квартала темп роста ВВП с поправкой на сезонность замедлился после активного восстановительного роста в II квартале".

"Значительная часть замедления роста в III квартале вызвана временным снижением производственного потенциала экономики. Замедление внутреннего спроса было менее выраженным, чем замедление общего роста экономики. По мере восстановления производственных мощностей темпы экономического роста возрастут", - говорится в докладе.

"Уменьшение производственных возможностей (шок предложения) затронуло в основном промежуточные отрасли, в первую очередь нефтеперерабатывающую. Снижение объемов выпуска топлива оказало косвенное негативное влияние на динамику добычи, транспорта и оптовой торговли. При этом инвестиционные отрасли сохранили тренд на активный рост, в том числе благодаря госзакупкам. Дополнительный импульс экономической динамике в последние месяцы придала активизация в строительной и транспортной отраслях, связанная с ремонтом и защитой инфраструктурных объектов, а также частичным перенаправлением экспортных поставок по более длинным логистическим цепочкам", - отмечают аналитики ЦБ.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза.

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0-1% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии.

Аналитики, опрошенные в начале октября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.

В 2027 году аналитики ожидают роста российской экономики на 1,1%, что немного ниже ожиданий Минэкономразвития (подъем на 1,4%) и прогноза ЦБ (1,5-2,5%).