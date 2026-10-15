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Правительство Армении одобрило будущую национализацию "Электросетей" Карапетяна

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о признании 100% акций компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей главе ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну, объектом преобладающего общественного интереса.

"В политическом плане – это укладывается в политику правительства по возвращению незаконного имущества. Наш план в том, что компания ЭСА этим решением становится государственной собственностью, которая затем будет передана в управление международной топ-компании или группе компаний", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Со своей стороны министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян заявил, что оценка стоимости активов ЭСА пока не завершена, собственники компании будут уведомлены в установленные законом сроки.

Ранее правительство предложило за акции ЭСА около $62,3 млн, но с условием, что собственники вернут полученные за последние десять лет дивиденды, с учетом чего окончательная сумма предложения составит порядка $380 тыс.

В соответствии с решением правительства, 1 мая 2027 года установлено предельным сроком начала процесса отчуждения ЭСА, а 1 октября 2027 года – предельным сроком завершения этого процесса.

17 июня Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил ходатайство правительства Армении по делу о национализации ЭСА.

В январе трибунал полностью отклонил ходатайство главы группы компаний "Ташир" Карапетяна и компании Liormand Holdings Limited по поводу незаконности планируемой национализации ЭСА. Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited.

В марте Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны принятые ранее парламентом поправки, позволяющие провести национализацию ЭСА.

Бизнесмен Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности. В октябре обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

На парламентских выборах 7 июня "Сильная Армения" набрала 23,3% голосов, став второй после партии Пашиняна политической силой, представленной в новом парламенте.

Армения Никол Пашинян Электрические сети Армении ГК "Ташир" Самвел Карапетян
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