Конституционный суд Армении одобрил национализацию компании Карапетяна

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны принятые ранее парламентом поправки, позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей российскому бизнесмену, президенту группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну.

Соответствующие поправки к законам "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике" парламент Армении принял 3 июля 2025 года. Решение Конституционного суда обнародовано в четверг.

5 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что правительство Армении приняло решение о полной национализации "Электрических сетей Армении".

В ноябре 2025 года Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении лишила ЭСА лицензии на распределение электрической энергии.

Бизнесмен Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года.

Он был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес были дополнены пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Карапетян был арестован после заявлений о защите Армянской апостольской церкви от антицерковной кампании действующей власти во главе с Пашиняном.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня.

Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.