AGR начинает продажи семиместной версии кроссовера Tenet T9

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Дилерская сеть Tenet объявила о начале продаж семиместной версии семейного кроссовера Tenet T9, производство которого локализовано в Калуге на бывшей площадке Volkswagen.

Автомобиль может использоваться как в семиместном исполнении, так и в пятиместном, предлагая большое внутреннее пространство. За счет складных спинок сидений 2-го и 3-го рядов объем багажника варьируется в диапазоне от 200 до 2065 л.

Производство модели Tenet Т9 по полному циклу организовано на мощностях автомобильного завода холдинга AGR и китайской компании Defetoo в Калужской области (экс-завод Volkawagen). Там же выпускаются и другие модели бренда, уже представленные на российском рынке: компактный кроссовер Tenet T4L (пришел на смену Tenet T4), среднеразмерный Tenet T7, Tenet T8, а также T9 в пятиместной компоновке. Кроме того, в портфеле Tenet есть седан Tenet A8 - его выпуск ведется на заводе AGR в петербургских Шушарах (бывший завод GM). На российском рынке с недавних пор также представлена линейка Tenet Plus, в которую входят компактный кроссовер Tenet Plus L4, сборка которого ведется на бывшем заводе Hyundai в петербургском Сестрорецке, и Tenet Plus L6, локализованный в Калуге, как большинство моделей флагманского бренда группы AGR.

Бренд Tenet, прототипами моделей которого являются автомобили китайского концерна Chery, по данным "Автостата", сейчас является третьим по объему продаж игроком российского авторынка после Lada и Haval. За девять месяцев 2026 года в России было реализовано 102 150 машин этой марки, в том числе в сентябре - 13 437. Доля рынка с начала года составила 10,56%, в сентябре - 10,94%.