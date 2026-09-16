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AGR начала поставлять дилерам локализованный в Калуге полноразмерный кросcовер Tenet T9

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Группа AGR начала поставлять в дилерскую сеть Tenet локализованный в Калуге на бывшей площадке Volkswagen полноразмерный семейный кроссовер Tenet T9, сообщила пресс-служба холдинга.

Первой на рынок выходит версия в пятиместной компоновке. Модель представлена в двух комплектациях - "Прайм" и "Ультра". Вместе со стартом продаж начинает действовать кредитная программа, предоставляющая комфортные условия на приобретение автомобиля.

ЭкономикаГруппа AGR анонсировала вывод на рынок РФ осенью кроссовера Tenet T9 с локализацией на калужском автозаводеЧитать подробнее

Габариты Tenet T9: длина - 4810 мм, ширина - 1925 мм, высота - 1741 мм. Колесная база - 2800 мм, вместимость багажника - до 2065 л. Автомобиль комплектуется двухлитровым рядным турбомотором мощностью 245 л.с. с крутящим моментом 375 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой классической автоматической коробкой передач.

Позже Tenet T9 будет доступен и в семиместной компоновке.

Производство модели Tenet Т9 по полному циклу организовано на мощностях автомобильного завода холдинга AGR и китайской компании Defetoo в Калужской области (бывший завод Volkawagen). Там же выпускаются и другие модели бренда, уже представленные на российском рынке: компактный кроссовер Tenet T4L (пришел на смену Tenet T4), среднеразмерный Tenet T7, а также Tenet T8. В портфеле Tenet также есть седан Tenet A8 - его выпуск ведется на заводе AGR в Шушарах (бывший завод GM). На российском рынке с недавних пор также представлена линейка Tenet Plus, в которую входят компактный кроссовер Tenet Plus L4, сборка которого ведется на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке, и Tenet Plus L6, который локализован в Калуге, как большинство моделей флагманского бренда группы AGR.

Бренд Tenet, прототипами моделей которого являются автомобили китайского концерна Chery, по данным "Автостата", сейчас является третьим по объему продаж игроком российского авторынка после Lada и Haval. За 8 месяцев 2026 года в России было реализовано 88,7 тысячи машин марки, в том числе в августе - 12,2 тысячи. Доля рынка с начала года составила 10,5%, в августе - 10,7%.

Chery Volkswagen Автостат Tenet Калуга AGR Калужская область
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