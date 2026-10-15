Падение мировых поставок смартфонов в III квартале на 22% было рекордным

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале 2026 года рухнули на 22% относительно того же периода прошлого года – до 255,3 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

Это рекордное падение за время ведения расчетов, отмечается в сообщении исследовательской компании. Кризис на рынке памяти, вызванный развитием технологий искусственного интеллекта, продолжает дестабилизировать рынок смартфонов, приводя к беспрецедентному росту стоимости компонентов и серьезным перебоям в цепочках поставок.

"И, судя по всему, худшее еще впереди, - заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Текущие показатели говорят о том, что рынок еще не достиг дна. Расходы на чипы памяти с прошлого года выросли примерно на 350% и продолжают повышаться, оказывая колоссальное давление на маржу производителей и объемы поставок".

По прогнозу IDC, восстановление рынка начнется не раньше 2028 года.

"Третий квартал наглядно демонстрирует масштаб негативных последствий кризиса на рынке памяти, - отмечается в сообщении компании. - Теперь давление смещается от производителей к потребителям. Поскольку рост цен доходит до прилавков, многие покупатели предпочитают дольше пользоваться своими нынешними устройствами".

Хотя расстановка на мировом рынке среди производителей осталась прежней по сравнению с прошлым кварталом, южнокорейская Samsung и американская Apple Inc. продолжали наращивать свою долю, тогда как у китайских компаний наблюдалось заметное падение объемов поставок.

"Китайские бренды оказались в особенно сложной ситуации: из-за ориентации на сегмент бюджетных смартфонов им приходится выбирать между сохранением маржи и поддержанием объемов продаж – и всё это на фоне ослабевающего спроса", - говорится в отчете IDC.