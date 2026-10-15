Проект о бюджете на трехлетку Дума рассмотрит во втором чтении 19 ноября, 24-го – в третьем

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2027 и последующие 2028-29 годы Госдума планирует завершить до конца ноября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы где-то, наверное, если мне подскажут наши коллеги из комитета по бюджету, 19-го, по-видимому, обсуждаем во втором чтении. И где-то на 24-е выходим с третьим, если будет поддержано в первом, во втором, соответственно, чтении. То есть у нас это огромная работа", - сказал Володин на заседании в четверг.