Южная Корея в сентябре сократила импорт СПГ на 9%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в сентябре 2026 года импортировала 3,565 млн тонн СПГ, что на 9% меньше, чем годом ранее (3,91 млн тонн), сообщила местная таможенная служба.

С начала года поставки снижаются на 7% - до 32,982 млн тонн.

Европа в сентябре продолжала интенсивное восполнение запасов газа в подземных хранилищах, что привело к резкому подъему цен. В сентябре Южная Корея платила за импортируемый газ в среднем по $625 за тысячу кубометров, что является максимальным уровнем с начала 2023 года.

Австралия (крупнейший поставщик) направила в сентябре 1,33 млн тонн (+20%). Второе место по объему поставок заняли США - 436 тысяч тонн (-20%). На третьем месте оказалась Канада - 426 тысяч тонн (+48%). С 2025 года в страну поступает газ с первого канадского завода СПГ - LNG Canada - один из участников проекта - Korea Gas.

Из России в сентябре в Южную Корею пришло 326 тысяч тонн СПГ, за 9 месяцев поставки достигли 1,43 млн тонн, что на 13% меньше, чем годом ранее.