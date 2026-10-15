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Международные резервы России с 2 по 9 октября сократились на $9,7 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 октября составили $723,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 октября международные резервы равнялись $733,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

МВФ Банк России
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