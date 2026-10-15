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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе вырос в 1,7 раза

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2026 года составило $35,0 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,0 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основной вклад в рост этого показателя внесло увеличение стоимостного объема экспорта товаров.

Профицит в августе 2026 года составил $3,3 млрд, что в 2,1 раза больше, чем в июле (по уточненной оценке - $1,6 млрд). В августе 2025 года сальдо счета текущих операций было отрицательным (минус $0,5 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-августе 2026 года увеличился на 25,0% - до $91,6 млрд по сравнению с $73,3 млрд за аналогичный период 2025 года.

Рост профицита баланса внешней торговли произошел в результате увеличения экспорта, обусловленного высокими ценами на мировых товарных рынках.

Профицит баланса внешней торговли товарами в августе 2026 года составил $11,7 млрд, что на 12,0% меньше показателя июля ($13,3 млрд) и на 60,3% больше по сравнению с августом 2025 года ($7,3 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-августе 2026 года вырос на 7,3% - до $33,7 млрд с $31,4 млрд в январе-августе 2025 года.

Как отмечает ЦБ РФ, основной вклад внес опережающий рост импорта, связанный с увеличением совокупных расходов россиян в ходе зарубежных поездок, а также c ростом стоимости оказанных нерезидентами транспортных услуг. Увеличение экспорта было умеренным и обеспечено в основном транспортными услугами.

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