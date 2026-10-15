В рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" в РФ примут более 370 ГОСТов в 2026-27 гг.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Росстандарт намерен в 2026 году завершить работу над 170 ГОСТами в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", в планах на следующий год – более 200, сообщил "Интерфаксу" руководитель ведомства Антон Шалаев.

"Если брать стандарты химической отрасли, из 170 на сегодняшний день уже около 110 готовы, но до конца 2026 года все 170 будут готовы. На следующий год - у нас более 200. По сути дела мы сейчас стараемся актуализировать тот массив, который был разработан раньше, с другой стороны - подготовка принципиально новых стандартов", - сказал Шалаев.

По его словам, 170 ГОСТов по химии, которые находятся в работе в 2026 году – это "абсолютный рекорд за последние годы". Кроме того, у Росстандарта совместно с Минпромторгом РФ подготовлена совместная перспективная программа стандартизации "Новые ГОСТы для биоэкономики". Она призвана дать ориентир для появления именно стандартов, нормативно-технических документов, способствующих выводу на рынок "принципиально новых изделий, принципиально новых химических технологий", уточнил глава ведомства.

"Национальные проекты технологического лидерства, такие как "Новые материалы и химия", "Биоэкономика" требуют максимально оперативного внедрения новых материалов и технологий и здесь нормативно-техническая документация должна способствовать этому внедрению, тиражировать лучшие практики, а не тормозить их", - добавил Шалаев.

Как сообщалось, уровень технологической независимости по новым материалам и химии в 2025 году достиг 50,35%. Предполагается, что к 2030 году РФ достигнет 100% независимости по продуктам, вошедшим в периметр нацпроекта "Новые материалы и химия".