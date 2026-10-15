Бессент призвал Всемирный банк финансировать проекты по добыче нефти и газа

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент призвал Всемирный банк отменить запрет на финансирование проектов в сфере добычи нефти и газа. Его обращение к Комитету по развитию ВБ и Международному валютно-финансовому комитету Международного валютного фонда опубликован на сайте Минфина.

По его мнению, ВБ не может ссылаться на свободу выбора заемщиков и при этом "категорически исключать upstream-проекты еще до оценки их положительных качеств в контексте развития".

"Мы продолжаем поддерживать цель Всемирного банка и Африканского банка развития по обеспечению доступа к энергоресурсам еще для 300 млн человек в Африке. Достижение этой цели потребует от ВБ технологической нейтральности вместо ограничения выбора для заемщиков, в том числе необходимо снять ограничения на поддержку им природного газа и позитивно реагировать на спрос заемщиков на газовые проекты", - заявил Бессент.

Кроме того, ВБ должен сыграть важную роль в развитии потенциала добычи и обработки критически важного минерального сырья, полагает министр. "В том числе это касается глубоководной добычи, где ВБ может сыграть роль катализатора, делясь знаниями и предоставляя рекомендации в нарождающемся секторе", - заявил глава Минфина США.

США также ждут, что ВБ свернет кредитование государств, которые давно соответствуют критериям для исключения из соответствующей программы, и перенаправит ресурсы туда, где они нужнее и полезнее всего. В числе таких государств Бессент упомянул Китай и Польшу.

В свою очередь, МВФ нужно активизировать аналитическую и практическую работу в отношении той "роли, которую играют нерыночные политики и практики и валютные курсы в формировании внешних дисбалансов", считает министр.