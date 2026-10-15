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Путин поддержал привлечение денег физлиц в строительство гостиниц

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде общественной организации "Деловая Россия" поддержал механизм привлечения денег физлиц в строительство отелей при условии, что эти средства будут защищены, а гостиницы будут функционировать по единым стандартам.

"Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, в строительство гостиниц, ну почему нет, конечно. Здесь два вопроса. Первое, что эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам, иначе это не гостиницы. И качество обслуживания будет падать, и привлекательность этого направления очень быстро исчезнет. Поэтому, конечно, здесь нужно поработать", - сказал он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, поддержал создание максимально благоприятных условий для развития номерного фонда на курортах.

"С коллегами готовы отработать все постановления и внести с учетом долевого строительства. У нас сегодня эта активно тема ведется в прибрежных регионах, у нас в Крыму очень активная тема апартаменты, которые строятся по счетам эскроу, они очень активно строятся, и это востребованная мера. Поэтому мы все отработаем и внесем, с коллегами вам доложим", - сказал он.

С предложением активнее использовать средства частных инвесторов для строительства гостиниц на курортах в ситуации ограниченного инвестиционного бюджета, высоких ставок и исчерпания льготного кредитования на форуме выступил председатель совета директоров ГК "Мантера", председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства "Деловой России" Роман Баталов.

"Мы столкнулись с ситуацией, которая мешает нам развивать наши курорты. На российском рынке уже работает механизм реализации гостиничных номеров частным инвесторам. Физические и юридические лица приобретают номер, дальше они передают его в управление оператору профессиональной деятельности и получают пассивный доход (...). Мы считаем, что сложился несправедливый принцип неравных стандартов: за пределами зон инвесторы могут вкладывать в такие направления, а внутри зон экономических такой институт фактически заблокирован законодательством. Наше предложение позволит не привлекать дополнительные средства льготных кредитов и ускорить развитие наших курортов", - сказал он.

Владимир Путин Деловая Россия
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