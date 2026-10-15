Власти уточнят механизм и критерии отнесения затрат на НИОКР на расходы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил ведомствам доработать вопросы совершенствования механизма отнесения затрат бизнеса на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на расходы при расчете налога на прибыль. Этот вопрос возник на встрече главы государства с членами "Деловой России".

Так, председатель совета директоров АО "Группа компаний "Титан" Михаил Сутягинский отметил, что основная льгота, доступная большинству компаний, - возможность учитывать расходы на исследования и разработки с коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль - на практике почти не работает.

"Льгота действует уже 18 лет и распространяется на 700 направлений исследований, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50-60 предприятий", - сказал он.

В связи с этим бизнес предложил пять мер. В частности, уточнить критерии новизны продукции и технологий с учетом особенностей отраслей промышленности. Вместо списка направлений, по которым можно применять льготу, ввести список исключений сфер, на которые льгота не распространяется. Снять ограничения на применение льготы к расходам на суперкомпьютерные исследования, на обработку больших данных, использование искусственного интеллекта при моделировании. Сейчас такие расходы можно учитывать только в пределах 70% от зарплаты сотрудников, занятых исследованиями. Упростить подтверждение права на льготу - вместо полного отчета о результатах исследований, который может содержать коммерческую тайну, направлять экспертам краткий отчет и перечень сведений, которые достаточны будут для того, чтобы подтвердить, что работы действительно относятся к исследованиям и к разработкам. Разрешить списывать расходы на исследования и разработки сразу по мере их возникновения. "Сейчас это можно сделать только после завершения НИОКРа. И на наш взгляд, это экономически нелогично", - отметил Сутягинский.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что механизм получения этой льготы "достаточно тяжелый", поэтому в год им пользуются всего 68 компаний. Он согласился, что основные озвученные направления его совершенствования надо будет доработать. В частности, в части времени списания расходов на НИОКР он отметил, что министерство предлагает затраты с коэффициентом 1 списывать так же, как и все остальные затраты - в момент их возникновения. Вторую же часть затрат списывать после того, как компания получила патент, сделала отчет, что НИОКР эффективно завершился. "За счет этого мы можем действительно расширить использование этой льготы", - сказал он.

По его словам, число финансируемых бизнесом НИОКРов в экономике значительно больше, чем показывается, потому что компании сейчас не связываются с получением льготы и проводят затраты на них как обычные затраты в составе себестоимости. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров отметил, что данные службы показывают, что в реальности более 1 тыс. компаний имеют вложения в НИОКР на общую сумму более 160 млрд рублей.

По словам Решетникова, министерство разработало соответствующий законопроект, который "по большому счету" согласован с Минфином. Однако в следствии принятия такого решения появляются выпадающие доходы региональных бюджетов: "Поскольку это (...) удвоенные затраты, то это снижает налог на прибыль, который платится в адрес регионов. И у нас основным пострадавшим регионом здесь стала Москва. (...) Объем выпадающих доходов - 20 млрд рублей на 3 года. Мы понимаем, что если остальным регионам мы по другим источникам как-то сможем компенсировать, то у Москвы, наверное, это будут выпадающие. Есть пока с их стороны вопросы, и мы с ними переговоры ведем. Но в целом мы попросим поддержки и, может быть, Москву попросим закрыть глаза на эти выпадающие", - сказал он, отметив, что если такая поддержка будет, то законопроект мог бы быть внесен в ближайшее время в Госдуму.

Егоров, говоря о предложении Минэкономразвития, отметил, что это реализуемо: "Это аккуратно с точки зрения того, что мы сразу двойной расход не даем. То есть до того, как не сформируется продукт, расход будет просто по фактическим затратам". Относительно выпадающих доходов Москвы он предложил провести расчеты относительно появления в дальнейшем доходов столицы при реализации НИОКР. "Ведь идея в том, что этот НИОКР в итоге все-таки приводит доходы, которые расширяют базу, в том числе, и нашей столицы. Поэтому здесь нужно рассчитать с коллегами, насколько это реализуемо в тех параметрах, которые сегодня предложены в законопроекте Минэкономразвития. (...) Думаю, что в течение месяца вполне реалистично нам с Москвой посмотреть, насколько возможно это сделать", - сказал также он.

"Максим Геннадьевич, давайте тогда вот то, что было сказано сейчас начальником налоговой службы, на это будем ориентироваться - в течение месяца надо доработать все эти вопросы и продвинуть их обязательно", - заключил в свою очередь глава государства, обращаясь к главе Минэкономразвития.