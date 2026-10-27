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Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов впервые с 17 июня

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на утренних торгах во вторник превысил рубеж 2500 пунктов, обновив максимум с 17 июня на фоне ожиданий возобновления в ноябре переговорного трека по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступает дешевеющая нефть (декабрьский фьючерс на Brent торгуется ниже $115 за баррель).

К 08:19 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,35% до 2500,23 пункта, индекс РТС вырос на 0,36% до 978,64 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,1%.

Подорожали акции "ВК" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Татнефти" (+0,6%), "Т-Технологий" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Полюса" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%).

На минувших выходных помощник президента Юрий Ушаков заявил ИС "Вести", что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября. "Теперь очередной дедлайн - это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", - сказал он. По его словам, за первую встречу Россия-США-Украина, которая ожидается в ноябре после перерыва, мало что можно будет решить: она будет носить "пристрелочный" характер, над мирным соглашением между Россией и Украины необходимо еще работать.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 08:19 составил 6,38 млрд рублей (из них 1,34 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 651,07 млн рублей на бумаги "Т-Технологий" и 546,44 млн рублей на акции "ВК").

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