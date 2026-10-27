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Рубль утром опускается к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

Небольшую поддержку рублю продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в среду предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,126 руб. (+4,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,8 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Во вторник будет последний день, когда можно продавать иностранную валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли 28 октября, на который приходится пик налоговых платежей экспортеров. Вероятно, большинство из них уже совершили такие операции, поэтому рубль может постепенно терять поддержку фискального фактора. С другой стороны, поддержку российской валюте продолжает оказывать сырьевой фактор. Нефтяные цены остаются на высоких уровнях, и последняя волна их роста с лагом минимум в один месяц может постепенно лишь увеличивать приток экспортной выручки. Тем не менее, скорее всего, на краткосрочном горизонте пара CNY/RUB может перейти к консолидации в диапазоне последних нескольких сессий 12-12,2 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть продолжают опускаться утром во вторник благодаря надеждам на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,5%.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве торгуются по $114,96 за баррель, что на 0,93% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,79% до $100,95 за баррель.

Представители стран Мекканского оборонного соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия, сообщают СМИ со ссылкой на их совместное заявление. Стороны намерены вести диалог, нацеленный на "усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира".

Представители Саудовской Аравии заявили, что целью переговоров было установление открытых каналов, через которые планируется "предотвращать возврат к военной эскалации".

В то же время снижение нефтяных котировок ограничено продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе и вокруг него. Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, октябрь стал худшим месяцем в плане атак на коммерческие суда с начала военных действий на Ближнем Востоке.

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