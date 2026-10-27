Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно растет на ожиданиях возобновления в ноябре переговорного трека по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (декабрьский фьючерс на Brent отступил ниже $115 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2% при смешанной динамике blue chips.

К 09:01 МСК индекс МосБиржи составил 2497,79 пункта (+0,2%, на утренней сессии индекс поднимался выше 2500 пунктов впервые с 17 июня), индекс РТС - 977,57 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ВК" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Т-Технологий" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), но просели акции "НЛМК" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 октября, составляет 80,4909 руб. (-4,72 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "РусАла" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ИКС 5" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Дизельное соглашение

Агентство Bloomberg сообщило в понедельник, что сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии направили письма в ряд банков и морских портов с просьбой сохранять все данные о сделках с РФ на случай потенциального расследования дизельного соглашения с Москвой.

"Любой случай импорта российского дизеля в США поднимает серьезные правовые вопросы и может быть объектом судебного разбирательства, а также расследования Конгресса", - говорится в тексте писем.

Конгрессмены призвали адресатов сохранять все потенциальные записи, связанные с возможными или состоявшимися транзакциями. В письмах подчеркивается, что соглашение по дизелю с РФ, по мнению конгрессменов, может нести риски в сфере национальной безопасности США.

Сообщается, что письма были направлены в воскресенье и попали в публичный доступ в понедельник. Адресатами стали банки JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, а также ряд портов, в том числе Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Bloomberg отмечает, что Конгресс может уделить сделке по дизелю более тщательное внимание, если демократы получат большинство в Палате представителей или в Сенате на промежуточных выборах в США 3 ноября.

Ранее сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям американского Конгресса допускали возможное расследование сделки президента США Дональда Трампа с Москвой по поставкам российского дизельного топлива.

Мнение экспертов

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС сохраняют курс на ближайшие сопротивления 2510 пунктов и 985 пунктов соответственно. Ключевым фактором для российского рынка остается геополитика и надежды на возможность продолжения мирных переговоров по Украине.

Кроме того, во вторник особый интерес для энергетического сектора представляет Форум стран-экспортеров газа в Москве, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Ирана. В последнее время новостной фон в отношении российских нефтегазовых компаний улучшился, что наряду с высокими ценами на энергоносители позволяет многим акциям развить восходящее движение, считает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового рынок акций получает поддержку покупателей благодаря благоприятному геополитическому фону и сохраняющимся высоким ценам на нефть. Основным драйвером покупок остаются ожидания дальнейшего прогресса в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Особое внимание инвесторов приковано к предстоящему саммиту АТЭС в Китае, "на полях" которого допускается возможность встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Участники рынка рассчитывают, что переговоры на высшем уровне могут придать новый импульс дипломатическому урегулированию и привести к дальнейшему снижению геополитической напряженности. В то же время высокие цены на нефть улучшают перспективы финансовых результатов экспортеров и бюджетных поступлений.

Вместе с тем, текущий оптимизм во многом основан на ожиданиях, а не на конкретных договоренностях. После продолжительного роста рынок становится все более чувствительным к любым разочаровывающим новостям. Значительная часть потенциального геополитического позитива уже заложена в котировки, поэтому риски технической коррекции сохраняются даже при отсутствии существенного ухудшения новостного фона, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи поднялся к психологически значимому уровню сопротивления 2500 пунктов. При этом на дневном графике формируется фигура "восходящий клин", верхняя граница которой совпадает с указанным уровнем, что усиливает вероятность технической коррекции. Несмотря на сохраняющийся краткосрочный восходящий тренд, потенциал дальнейшего роста без промежуточного отката выглядит ограниченным. В случае неспособности индекса закрепиться выше 2500 пунктов наиболее вероятным сценарием станет коррекция к нижней границе восходящего тренда в район 2370-2400 пунктов, считает Лозовой.

Зарубежные рынки

В понедельник в США индексы акций выросли на 0,3-0,8% во главе с Nasdaq, в том числе благодаря росту котировок акций связанных с искусственным интеллектом компаний.

Начавшаяся неделя будет наполнена новостями, в центре внимания окажутся квартальные отчеты компаний и решение Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

В ближайшие дни ожидается публикация финансовых результатов примерно трети компаний из индекса S&P 500, включая технологических гигантов Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы будут внимательно следить за их показателями, чтобы понять, приносят ли отдачу масштабные инвестиции в сферу ИИ. Такое внимание объясняется сдержанной реакцией рынка на отчеты других крупных представителей данной отрасли, которые были обнародованы на прошлой неделе.

Федрезерв объявит решение относительно базовой ставки в среду. Ожидается, что после сентябрьского повышения регулятор возьмет паузу. Согласно данным LSEG, трейдеры по-прежнему допускают вероятность увеличения ставки в декабре, а также прогнозируют как минимум два подъема на 25 базисных пунктов каждое к середине 2027 года.

Акции представителей полупроводниковой отрасли и ИИ-компаний выросли после того, как Anthropic подала официальную заявку на IPO, которое пройдет в начале ноября.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 3,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

ВВП Южной Кореи в третьем квартале увеличился на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,7%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник снижаются на фоне надежд на улучшение отношений между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в эфире Fox News, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли заключить сделку с Ираном или же "покончить с ним".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 МСК во вторник составила $114,94 за баррель (-0,7% и -0,8% в понедельник), декабрьская цена фьючерса на WTI - $100,96 за баррель (-0,8% и -1,5% накануне).

Представители стран Мекканского оборонного соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия, сообщают СМИ со ссылкой на их совместное заявление. Стороны намерены вести диалог, нацеленный на "усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира".

Представители Саудовской Аравии заявили, что целью переговоров было установление открытых каналов, через которые планируется "предотвращать возврат к военной эскалации".

Ситуация в Ормузском проливе

В то же время снижение нефтяных котировок ограничено продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе и вокруг него. Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, октябрь стал худшим месяцем в плане атак на коммерческие суда с начала военных действий на Ближнем Востоке.

Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи предупредил, что любое судно, нарушающее протоколы безопасности Ирана в южных водах, подвергнет себя риску. "Любое судно, которое попытается отклониться от назначенного маршрута или проигнорировать иранские процедуры по любой причине, подвергнет себя риску и столкнется с серьезными повреждениями", - цитирует Абдоллахи телеканал Press TV.

Он также заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сохраняет полный контроль над побережьем Персидского залива, его островами и Ормузским проливом. "Вооруженные силы поддерживают значительно повышенную готовность по всему Персидскому заливу, его островам, Ормузскому проливу и прибрежным районам Оманского залива", - сказал Абдоллахи. Иранский командующий отверг заявления официальных лиц США о том, что Ормузский пролив открыт и свободен для судоходства.

Тем временем йеменские хуситы продолжают атаковать саудовские объекты. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары по ряду целей на территории Саудовской Аравии, в том числе по международным аэропортам в Эр-Рияде и Даммаме, а также по объектам инфраструктуры нефтекомпании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.