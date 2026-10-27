Wildberries запустила прием заявок на долгосрочную аренду логистических объектов в РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Wildberries (входит в группу RWB, ООО "РВБ") запускает сервис по приему заявок от собственников складских помещений, заинтересованных в долгосрочной сдаче в аренду своих объектов маркетплейсу, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Wildberries рассматривает заявки из всех регионов России. Площадь объектов должна составлять от 10 тыс. кв. м.

В зависимости от характеристик объекта и его соответствия требованиям маркетплейса помещение может использоваться в качестве сортировочного или логистического центра, предусматривающего возможность хранения товаров, уточняет Wildberries.

Ранее компания запустила программу по открытию партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). Открытие таких объектов помогло компании в короткие сроки нарастить логистические мощности, перестроить приемку и отгрузку товаров, а также сократить общее логистическое "плечо" доставки до клиента, сообщает компания.

"Расширение сети логистических объектов особенно актуально в периоды традиционного сезонного роста спроса в сфере электронной коммерции. Привлечение дополнительных площадей позволяет повышать эффективность логистических процессов, обеспечивать еще более стабильную приемку и отгрузку товаров продавцов, а также сокращать сроки доставки заказов покупателям", - говорится в публикации.

Как сообщалось, с июля целый ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ в разных регионах РФ пострадали в результате атак БПЛА.