Universal Music обсуждала переход в частную собственность с инвестфондами

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Universal Music Group NV (UMG), крупнейшая звукозаписывающая компания мира, ранее в этом году провела предварительные переговоры с рядом фондов прямых инвестиций о возможном переходе в частную собственность, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, руководство UMG вело обсуждения с такими инвестфирмами, как Apollo Global Management, TPG и Blackstone. При этом переговоры не получили развития, а сама UMG не запускала процесс продажи компании.

Рыночная стоимость звукозаписывающей компании составляет около 29 млрд евро. С начала текущего года ее акции упали на 29% и сейчас торгуются ниже цены при выходе UMG на биржу в 2021 году. При этом на частном рынке музыкальные каталоги и другие активы в этой сфере оцениваются по гораздо более высоким мультипликаторам, чем UMG или ее конкурент Warner Music Group.

В апреле этого года инвестиционная компания Билла Акмана Pershing Square Capital Management направляла предложение о покупке UMG и переносе листинга из Амстердама в США. Universal отклонила это предложение, однако её крупнейший акционер - семья Боллоре - согласилась с Акманом в том, что фирма недооценена.

Семья Боллоре через холдинговую компанию Bollore контролирует более 30% UMG. Еще свыше 11% принадлежат китайскому интернет-гиганту Tencent.

Universal Music является наиболее успешной из трех главных звукозаписывающих компаний - в прошлом году она занималась дистрибуцией записей девяти из десяти самых продаваемых исполнителей в мире. В том числе с UMG работают такие звезды, как Тейлор Свифт, Леди Гага и Билли Айлиш. Компания также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.