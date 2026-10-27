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Новак считает, что Китай сейчас переплачивает за СПГ в сравнении с трубопроводным газом

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Китай в настоящее время переплачивает за СПГ в сравнении с трубопроводными поставками, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если брать с точки зрения экономики, конечно, для них это (покупка СПГ - ИФ) гораздо более затратно сегодня при недостатке газа, недостатке дешевых энергетических ресурсов. Потребители переплачивают за счет того, что дефицит и рост цен, покупают более дорогой сжиженный природный газ с более длинными логистическими издержками и так далее. Поэтому, конечно, потребители имеют дополнительные издержки", - сказал он журналистам в кулуарах Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), отвечая на вопрос о переговорах с КНР по новым газопроводам.

Александр Новак Китай
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