Импорт картофеля в Россию в этом сезоне может подорожать из-за сложностей в логистике

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сбор картофеля в товарном секторе России (сельхозорганизации, фермеры) в 2026 году может снизиться до 7,5-8 млн тонн с 8,5 млн тонн в 2025 году. При этом его импорт, прежде всего из Египта, может подорожать из-за сложностей с логистикой.

Такой прогноз представила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина на XIV межрегиональной агропромышленной выставке "Агропром Урал" в Екатеринбурге.

"Импорт, мы подозреваем, в этом году столкнется с новой логистической сложностью, связанной с тем, что южные порты не могут принимать картофель из Египта. Картофель поедет через Санкт-Петербург. Это повышает его стоимость, - сказал Губина. - К тому же и Санкт-Петербург - это узкое горлышко, которое сейчас занято и зерновыми, и другими продуктами. Поэтому надо думать о своих картофелехранилищах".

По ее словам, расширение их мощностей, в которых в настоящее время есть дефицит, позволит защитить от импорта.

Губина напомнила, что картофель в 2026 году был посажен на на 273 тысячах га против 280 тысяч га в 2025 году. К 1 октября 2026 года, по данным Росстата, было собрано 5,149 млн тонн против 7,225 млн тонн годом ранее. Однако благоприятная погода может сократить этот разрыв. "По метеорологическим условиям в этом году октябрь гораздо благоприятнее, и уборка в некоторых регионах еще продолжается", - сказала она.

Аналогичная ситуация и на уборке овощей. К началу октября их было собрано 4,5 млн тонн против 5,7 млн тонн год назад. "Но в основных регионах, которые являются донорами, октябрь благоприятствовал уборке, и там до сих пор еще собирают свеклу и морковь", - сказала Губина.