Поиск

Отраслевой союз отметил, что проблемы с логистикой в Черном море не повлияют на экспорт молока из РФ в этом году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Поставки молочной продукции из РФ, которые осуществлялись через Черное море, перенаправлены в другие порты, сложности в логистике не повлияют на объёмы экспорта по итогам 2026 года, сообщил гендиректор "Союзмолока" Артем Белов "Интерфаксу" во время XIV межрегиональной агропромышленной выставки "Агропром Урал" в Екатеринбурге во вторник.

"Через Черноморский бассейн объём экспорта непосредственно молочной продукции был небольшой. Часть поставок была прежде всего в регионы Северной Африки. Но вместе с тем эти объёмы были достаточно оперативно перенаправлены в другие порты", - сказал он, отметив, что альтернативным маршрутом стало северо-западное направление.

Белов добавил, что отдельные производители столкнулись со сложностями из-за необходимости получения субсидий, но в целом "ситуация управляемая".

"Сколько-либо значимо на объемы экспорта в этом году она вряд ли повлияет. (...) В этом году на экспорт в страны дальнего зарубежья идут прежде всего биржевые товары. В целом доля таких стран у нас составляет порядка 15%", - добавил Белов.

Союзмолоко Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

 Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

 Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

 Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении пострадавших НПЗ

Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

"Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

 "Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть

 Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов