Отраслевой союз отметил, что проблемы с логистикой в Черном море не повлияют на экспорт молока из РФ в этом году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Поставки молочной продукции из РФ, которые осуществлялись через Черное море, перенаправлены в другие порты, сложности в логистике не повлияют на объёмы экспорта по итогам 2026 года, сообщил гендиректор "Союзмолока" Артем Белов "Интерфаксу" во время XIV межрегиональной агропромышленной выставки "Агропром Урал" в Екатеринбурге во вторник.

"Через Черноморский бассейн объём экспорта непосредственно молочной продукции был небольшой. Часть поставок была прежде всего в регионы Северной Африки. Но вместе с тем эти объёмы были достаточно оперативно перенаправлены в другие порты", - сказал он, отметив, что альтернативным маршрутом стало северо-западное направление.

Белов добавил, что отдельные производители столкнулись со сложностями из-за необходимости получения субсидий, но в целом "ситуация управляемая".

"Сколько-либо значимо на объемы экспорта в этом году она вряд ли повлияет. (...) В этом году на экспорт в страны дальнего зарубежья идут прежде всего биржевые товары. В целом доля таких стран у нас составляет порядка 15%", - добавил Белов.