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Средняя выплата по искам страховщиков к водителям без ОСАГО после ДТП составила 122,7 тысячи рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Средняя выплата за имущественный вред по искам страховщиков ОСАГО для водителей, не имевшим полисов "автогражданки" и ставших виновниками ДТП, составила 122,7 тысячи рублей в первой половине 2026 года, сообщил Российский союз автостраховщиов (РСА).

"Для большинства граждан такая сумма становится серьезным незапланированным расходом", - считают в союзе.

"Если виновник аварии на момент происшествия не имеет действующего договора автогражданской ответственности, страховщик может предъявить ему (в порядке регресса - ИФ) иск на сумму осуществленного потерпевшему страхового возмещения", - напомнили в РСА.

При этом максимально возможная сумма компенсации страховщику ОСАГО со стороны водителя - виновника ДТП может осуществляться по иску страховщика через суд в пределах полного лимита имущественных выплат, установленного законом об ОСАГО - 400 тысяч рублей. Это возможно, если страховщик ОСАГО сам заплатил потерпевшему такую сумму компенсации по полису после ДТП.

В РСА рекомендуют внимательно проверять статус договора ОСАГО. "В первую очередь необходимо убедиться в сроке его действия, актуальности списка водителей, допущенных к управлению транспортным средством, и территории покрытия", - напоминают в РСА.

Езда без полиса ОСАГО может обернуться дополнительными расходами в виде административного взыскания даже без ДТП и его последствий. Согласно законодательству, при отсутствии действующего договора ОСАГО для водителя предусмотрен штраф в размере 800 рублей, или, если водитель не вписан в документ при ограниченном количестве допущенных лиц, - 500 рублей. При этом за повторное нарушение сумма взыскания возрастает и составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

ОСАГО РСА
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