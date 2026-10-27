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Brent подешевела до $114,7 за баррель

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться.

К 14:47 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,11 (0,96%), до $114,7 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,75 (0,74%), до $101,01 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,5%.

Представители стран Мекканского оборонного соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия, сообщают СМИ со ссылкой на их совместное заявление. Стороны намерены вести диалог, нацеленный на "усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира".

Представители Саудовской Аравии заявили, что целью переговоров было установление открытых каналов, через которые планируется "предотвращать возврат к военной эскалации".

Между тем трейдеры испытывают тревогу в связи с продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков, октябрь стал худшим месяцем в плане атак на коммерческие суда с начала военных действий на Ближнем Востоке.

Экспорт нефти из стран Персидского залива сократился по итогам четвертой недели подряд, а объем её транспортировки через Ормузский пролив сейчас составляет около 60% от нормального уровня, тогда как мировые запасы дистиллятов почти на 5% отстают от средних показателей за последние пять лет, написали аналитики ANZ.

"Цены остаются высокими на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности", - сказала Суганда Сачдева из исследовательской компании SS WealthStreet. При этом некоторые инвесторы фиксируют прибыль на фоне надежд на прорыв в переговорах между США и Ираном, добавила она.

Brent WTI Иран США
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