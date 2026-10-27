Путин заявил о вредных последствиях санкций в энергетике для производителей и потребителей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявившего о незаконном характере санкций, которые вводятся против его страны в сфере энергетики.

"Вы обратили внимание на незаконные санкции, которые некоторые страны вводят в области энергетики. Согласен полностью, что они приводят к исключительно вредным последствиям, причем для всех участников рынка - как производителей, так и потребителей энергоресурсов", - сказал Путин, выступая на саммите Форума стран-экспортеров газа, комментируя выступление президента Ирана.

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