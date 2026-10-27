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Пакет законопроектов об упрощении возбуждения уголовных дел за нелегальное кредитование прошел I чтение

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов, позволяющий возбуждать уголовные дела за нелегальное кредитование в крупном размере без предварительного привлечения к административной ответственности.

Документы (№ 1170220-8 и № 1170178-8) были внесены правительством в марте.

Согласно действующему законодательству, для возбуждения уголовного дела по ст. 171.5 Уголовного кодекса (незаконная выдача кредитов) необходимо, чтобы лицо ранее было наказано по ч. 2 ст. 14.56 КоАП - повторная незаконная выдача кредитов. То есть для уголовной ответственности необходимо, чтобы лицо дважды было привлечено к административной ответственности. Принятый в первом чтении законопроект (№ 1170220-8) делает сам факт незаконной выдачи займов в крупном размере, свыше 3,5 млн руб., достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Законопроект № 1170178-8 уточняет ответственность в сфере предоставления потребительских кредитов (займов) по ст. 14.56 КоАП в целях разграничения административной и уголовной ответственности по размеру деяния. То есть административная ответственность будет наступать только в случае незаконной выдачи кредитов, которая не является уголовно наказуемым деянием.

Как отмечается в пояснительной записке, нелегальные кредиторы после привлечения к административной ответственности меняют номинальных ИП и руководителей, и с учетом годичного срока давности новых нарушителей вновь наказывают как впервые совершивших правонарушение, что не позволяет возбуждать против них уголовные дела.

Согласно пояснительным материалам, за 2022-2025 гг. по ч. 1 ст. 14.56 КоАП (незаконная выдача потребительских кредитов) было возбуждено 1 343 дела, по ч. 2 (повторное нарушение) - 240, а уголовных дел по ст. 171.5 УК (незаконная выдача потребительских кредитов в крупном размере) - только два.

Сейчас ст. 171.5 УК предусматривает штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

В случае принятия законы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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