Москва консультируется с Каракасом и компаниями третьих стран по поводу работы в ТЭК Венесуэлы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия инвестировала в ТЭК Венесуэлы миллиарды долларов и готова продолжать сотрудничество, для этого проводит консультации и с официальными властями, и с компаниями из третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ФСЭГ, приветствуя уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.

"Российские экономические операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы, надеемся что это сотрудничество будет продолжено. Мы готовы к работе с официальными властями Венесуэлы, к работе с нашими венесуэльскими партнерами, а также с представителями третьих стран", - сказал он.

"Проводим соответствующие консультации и с официальными правительственными структурами, заинтересованными компаниями из других, хочу подчеркнуть, третьих стран", - заявил Путин.