Москва обсуждает с Баку расширение сотрудничества в энергетике и газовой сфере

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с Азербайджаном возможность расширения сотрудничества в энергетической и газовой сферах, сообщил президент Владимир Путин, выступая на Форуме стран-экспортеров газа.

По его словам, Россия поставляет в Турцию до 30 млрд куб. метров газа, что значительно больше, чем то, что поставляет Азербайджан. "Но мы не чувствуем себя конкурентами. Наоборот, мы готовы к сотрудничеству", - сказал он.

"Мы сейчас находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином Алиевым. В том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере с Азербайджаном. Хочу еще раз подчеркнуть, мы видим здесь хорошие перспективы и готовы к этой совместной работе", - заявил Путин.