РФ за I полугодие увеличила поставки удобрений в Африку на 15% при общем падении импорта

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские производители удобрений в I полугодии увеличили поставки в страны Африки на 15% к тому же периоду прошлого года, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"За последние 10 лет Россия в 2,5 раза нарастила поставки удобрений в страны Африки – с 1 до рекордных 2,5 млн тонн (по итогам 2025 года - ИФ). В этом году только за первые шесть месяцев мы наращиваем поставки еще на 15% год к году", - сказал Гурьев, выступая на форуме "Россия - Африка".

При этом общий импорт удобрений странами континента за I полугодие упал примерно на 20%, как следствие кризиса в Ормузском проливе.

"Импорт удобрений африканскими странами за I полугодие сократился почти на 20%. (...) А если вычесть растущие поставки из России, импорт удобрений в Африке упал на треть из-за высоких цен и (низкой - ИФ) доступности самой продукции. Какие последствия это будет иметь? Снижение внесения азота на 20% ведет к падению урожая зерновых на 15-20%. Сильнее всего пострадают кукуруза, рис, пшеница – то есть основа хлеба", - сказал глава РАПУ.

Он вновь подчеркнул, что минеральные удобрения – это гуманитарный товар, который должен быть на уровне ООН освобожден от каких-либо санкций и логистических ограничений.

"Должны быть сняты всякие ограничения на технологическое и инвестиционное партнерство, а также на перевозку сырья для минеральных удобрений", - добавил Гурьев.