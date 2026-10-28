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Шохин рассчитывает на как минимум временный вывод РСПП из-под санкций США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - США могли бы как минимум временно вывести Российский союз промышленников и предпринимателей из-под действия санкций, это было бы позитивным сигналом, считает глава РСПП Александр Шохин.

"Я как раз сегодня своим коллегам сказал: пора подавать запрос на выдачу лицензии на как минимум временное снятие санкций с РСПП, с американской стороны. Если это будет сделано, это хороший знак будет, что "дизельная сделка" не останется единственным позитивом в наших отношениях в ближайшее время", - сказал Шохин журналистам на полях форума "Россия - Африка".

"Во-первых, мы ждем трехсторонних переговоров в Абу-Даби (представителей РФ, США и Украины - ИФ), я думаю, что и там будет прогресс. Но, учитывая, что "двадцатка" в Майами в декабре с участием России... Поедет ли президент туда или нет, решение, видимо, будет принято позже, но то, что предшествует встрече "большой двадцатки" - деловой саммит, в котором РСПП уже с 2013 года координирует эту работу с российской стороны, и вклад РСПП признается всеми коллегами по "деловой двадцатке", вот к этому моменту надо снимать санкции", - заявил Шохин.

Чтобы РСПП оставался координатором этой работы "деловой двадцатки", снятие санкций необходимо. "И тогда мы будем говорить, что Трамп частично задачу, так сказать, миротворца выполнил", - резюмировал глава союза.

Александр Шохин РСПП США
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