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Шохин допустил сценарий с замещением американскими компаниями германских в структуре акционеров Nord Stream

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сценарий, в котором американские компании становятся акционерами "Северных потоков" в рамках потенциальных договоренностей о перезапуске простаивающих газопроводов, реализуем, считает глава РСПП Александр Шохин.

"Если американцы нам помогут восстановить поставки газа в Европу, ну и не американцы как правительство, а американские компании, став акционерами, заместив, может, немецкие компании в "Северном потоке" и "Северном потоке-2", ну что ж, это бизнес", - сказал Шохин журналистам "на полях" форума "Россия - Африка".

"Я давно говорил о том, что лучше нам продать "Северный поток" и зарабатывать на поставках газа, нежели просто иметь там, так сказать, дырявую трубу", - заявил глава РСПП.

РСПП Александр Шохин Nord Stream Северный поток
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