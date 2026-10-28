Сбер отметил позитивный тренд в динамике наличных в обращении

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Динамика наличных средств в обращении в последнее время позитивная, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Мы наблюдаем отток наличности именно на стороне рынка вкладов - это то, что нас беспокоит. Но в последние месяцы тренд здесь наметился хороший, и мы надеемся, что динамика будет всё меньше и меньше", - сказал Скворцов на конференц-звонке в среду.

Он напомнил, что резкий рост спроса на наличные в 2026 году был связан с повышением налогов и сложностями в проведении платежей из-за отключения мобильного интернета. "Так или иначе экономика привыкает к новой реальности, и мы надеемся, что в следующем году такого большого оттока наличности не будет", - отметил финдиректор.

Он не ждет, что недавно объявленные меры ЦБ по контролю за происхождением наличных сильно повлияют на добросовестных участников рынка. "На тех импортёров, которые работали официально, никак это на них повлиять не могло. Это полностью именно было направлено на тех, кто работает в серую, кто не платит таможенные пошлины, другие налоги", - заявил Скворцов.