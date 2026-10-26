ЦБ рекомендовал банкам определять источники средств клиентов при внесении крупных сумм наличных

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Банк России выпустил методические рекомендации для банков по определению источников происхождения денежных средств клиентов в целях усиления контроля за операциями с наличными, рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

ЦБ выявляет резкий рост объема "подозрительных" операций, связанных с внесением наличных рублей на банковские счета клиентов, переводов денежных средств без открытия банковских счетов, осуществляемых посредством приема наличных, покупкой инвестиционных драгоценных металлов (драгметаллов в слитках), монет из драгметаллов, обработанных природных алмазов за наличные, а также куплей-продажей иностранной валюты в наличной форме за наличную валюту РФ, возможными действительными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, включая вывод наличных рублей из "теневого" в легальный оборот. Рекомендации регулятора выданы для снижения рисков, связанных с использованием услуг банков в противоправной деятельности.

Меры ориентированы на операции физлиц с крупными суммами наличных (от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц), а также на операции, нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц. Они затрагивают узкий сегмент клиентов банков и не затрагивают интересы добросовестных граждан, отмечает ЦБ.

ЦБ, в частности, рекомендует банкам получать документальное подтверждение финансового положения и источников происхождения денежных средств до совершения перечисленных выше операций в объеме, сопоставимом с суммой проводимой операции. Кредитным организациям следует обращать внимание на соответствие проводимых клиентами операций целям деятельности, заявленным при проведении идентификации (обновлении сведений). Также нужно контролировать размер суммы операций, совершаемых, в том числе с использованием банкоматов или иных технических устройств.

При этом регулятор отмечает, что банкам следует осуществлять надлежащее изучение и детальный анализ представленных клиентами документов, избегая формального подхода к их оценке.

Банки могут не применять рекомендации, если хозяйственная деятельность клиента-юрлица или ИП связана непосредственно с осуществлением наличных расчетов (например, торгово-розничные предприятия). За исключением случаев, когда сумма вносимых на счета наличных рублей начинает значительно превышать среднемесячные обороты по счетам таких клиентов, или наблюдается резкий рост суммы зачисляемых на их счета наличных рублей, или если сумма вносимых средств не сопоставима с масштабом деятельности таких клиентов.

Еще один случай, когда банк может не следовать рекомендациям, это наличие у него в отношении клиента документально подтвержденной информацией о его финансовом положении и источниках происхождения денежных средств в объеме, сопоставимом с суммой проводимых им операций. Кроме тех ситуаций, когда количество или объемы проводимых клиентом операций с наличными рублями значительно превышают аналогичные показатели предшествующих периодов.

"Рекомендации соответствуют принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), особое внимание в которых уделяется вопросам источников происхождения денежных средств в процедурах надлежащей проверки клиентов. Рекомендации позволяют сделать эти процедуры более понятными для финансовых организаций и их клиентов", - говорится в сообщении ЦБ.

Документ включает в себя ранее изданные Банком России рекомендации, направленные на препятствование обороту наличных денежных средств неустановленного происхождения, в связи с чем предыдущие рекомендации по этой тематике отменяются, отмечает регулятор.