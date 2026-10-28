Совет директоров "Роснефти" рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах 6 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 6 ноября рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда, сообщил эмитент.

Также будет решено о проведении внеочередного заочного голосования собрания акционеров "Роснефти", утверждении его повестки и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии 2026 года составила 200 млрд рублей.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778,17 рублей, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Промежуточные дивиденды "Роснефти" за I полугодие 2025 года составили 11,567 рубля, финальные дивиденды за 2025 год - 2,27 рубля/акц.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.