Запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно упали на 1,892 млн баррелей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В США коммерческие запасы нефти в хранилищах за неделю, которая завершилась 23 октября, сократились на 1,892 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина за эту же неделю выросли на 3,87 млн баррелей, дистиллятов - понизились на 1,462 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение резервов нефти на прежнем уровне, сокращение запасов бензина на 0,9 млн баррелей и такое же снижение запасов дистиллятов, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 624 тысячи баррелей. Неделей ранее они увеличились на 987 тысяч баррелей.