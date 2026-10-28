Промпроизводство в РФ в сентябре выросло на 1,8%, за январь-сентябрь – на 0,2%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в сентябре 2026 года составил 1,8% в годовом сравнении после снижения на 0,6% в августе и роста на 0,4% в июле, приводятся данные в докладе Росстата.

Показатели по промышленности в сентябре 2026 года оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале октября консенсус-прогнозу, прогнозировали снижение в сентябре на уровне 0,1%.

За январь-сентябрь 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 0,2% , в том числе в III квартале рост составил 0,5% в годовом выражении после роста на 0,2% во II квартале и снижения на 0,1% в I квартале.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в сентябре 2026 года промышленность РФ выросла на 1,1% после снижения на 0,3% в августе.

В сентябре наибольшие темпы роста продемонстрировали отрасли, связанные со сферой ВПК и гособоронзаказом - выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 38,0% в годовом выражении, производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) выросло на 29,3% в годовом выражении.

Значительный рост в сентябре также продемонстрировали: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 27,7% в годовом выражении, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 20,1%, металлургическое производство - на 10,0%, добыча металлических руд - на 5,4%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: производство напитков - на 22,3%, добыча прочих полезных ископаемых - на 18,6%, производство кокса и нефтепродуктов - на 17,3%, производство одежды - на 11,7%.

В результате в сентябре 2026 года в обрабатывающих отраслях был зафиксирован рост на 5,6% в годовом выражении после снижения на 0,5% в августе (за январь-сентябрь - рост на 1,0%).

В добывающем секторе в сентябре 2026 года был зафиксирован спад на 4,1% в годовом выражении после снижения на 1,3% в августе (за январь-сентябрь - сокращение на 1,3%).

В 2026 году экономисты ожидают нулевой рост промышленности РФ (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале октября).

Минэкономразвития РФ в сентябре ухудшило свой прогноз по динамике промпроизводства в 2026 году до снижения на 0,2% с роста на 0,6% в майской версии прогноза.