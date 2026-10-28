Рынок акций РФ замедлил рост из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду продолжил рост на фоне ожиданий возобновления в ноябре переговоров по украинскому урегулированию, новостей западных СМИ о возможном ослаблении антироссийских санкций США, а также подорожавшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent в среду превысил $116 за баррель), однако подъем к вечеру замедлился из-за выборочной фиксации прибыли игроками. Индекс МосБиржи завершил день выше 2526 пунктов после роста утром выше 2543 пунктов (новый пик с июня).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2526,54 пункта (+0,6%), индекс РТС - 984,23 пункта (+0,2%). Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги МКПАО "Озон" (+5,3%), АФК "Система" (+4,7%), МКПАО "Циан" (+3,3%), "Аэрофлота" (+3%), ПАО "Группа Позитив" (+2,2%), но просели бумаги "Полюса" (-1,3%), "НЛМК" (-0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составил 80,8664 руб. (+33,57 копейки).

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